Россиян предупредили о штрафе за ремонт авто на даче

Россиян могут оштрафовать за ремонт автомобиля на дачных участках. Об этом рассказал юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм».
По словам специалиста, административная ответственность предусмотрена за работы, связанные с заменой масла либо тормозной жидкости, повышенным шумом или мойкой кузова.
Юрист подчеркнул, что использование шумных инструментов в предусмотренные законом часы тишины также может повлечь штраф. Между тем Харди уточнил, что за небольшой ремонт — замену зеркал, дворников, подкачку шин или работы с помощью ручного инструмента — ответственности не предусмотрено.
Ранее россиян предупредили о штрафе за вырубку соседских деревьев на даче. Это будет считаться покушением на частную собственность — даже в тех случаях, когда растение создает ненужную тень на участке.