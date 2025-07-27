Россиян предупредили о штрафе за ремонт авто на даче

Юрист Харди рассказал, что ремонт авто на даче рискует обернуться штрафом

Россиян могут оштрафовать за ремонт автомобиля на дачных участках. Об этом рассказал юрист Тимур Харди в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, административная ответственность предусмотрена за работы, связанные с заменой масла либо тормозной жидкости, повышенным шумом или мойкой кузова.

Юрист подчеркнул, что использование шумных инструментов в предусмотренные законом часы тишины также может повлечь штраф. Между тем Харди уточнил, что за небольшой ремонт — замену зеркал, дворников, подкачку шин или работы с помощью ручного инструмента — ответственности не предусмотрено.

Ранее россиян предупредили о штрафе за вырубку соседских деревьев на даче. Это будет считаться покушением на частную собственность — даже в тех случаях, когда растение создает ненужную тень на участке.