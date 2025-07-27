Российского пловца исключили из числа участников финального заплыва на ЧМ

Россиянина Семьянинова исключили из числа участников финального заплыва на ЧМ

Российского пловца Данила Семьянинова исключили из числа участников финального заплыва на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Семьянинов вышел в финал с восьмого места в полуфинальном заплыве, доставшегося ему после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Позднее результат полуфинала пересмотрели, а наказание Мартиненги было отменено. В итоге россиянин остался за пределами финала.

В финале на 100-метровке брассом выступит другой россиянин Кирилл Пригода. В полуфинале он финишировал седьмым. Медали в этой дисциплине будут разыграны 28 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.