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15:58, 27 июля 2025Спорт

Российского пловца исключили из числа участников финального заплыва на ЧМ

Россиянина Семьянинова исключили из числа участников финального заплыва на ЧМ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российского пловца Данила Семьянинова исключили из числа участников финального заплыва на 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Семьянинов вышел в финал с восьмого места в полуфинальном заплыве, доставшегося ему после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги. Позднее результат полуфинала пересмотрели, а наказание Мартиненги было отменено. В итоге россиянин остался за пределами финала.

В финале на 100-метровке брассом выступит другой россиянин Кирилл Пригода. В полуфинале он финишировал седьмым. Медали в этой дисциплине будут разыграны 28 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре и продлится до 3 августа. Российские и белорусские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

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