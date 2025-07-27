Историк назвал дату расхождения Украины и Белоруссии. Как в Европе пытались создать «другую» Русь?

Историк Полехов: Люблинская уния разделила исторические пути западных соседей РФ

Исторические судьбы Украины и Белоруссии разошлись после объединения Польши и Литвы во второй половине XVI века в единое государство — Речь Посполитую. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.

Конфедерация обоих народов

По словам историка, Люблинская уния 1569 года между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, в результате которой было создано новое конфедеративное государство обоих народов — Речь Посполитая, до сих пор отзывается в событиях современности. Так случилось из-за того, что эта уния стала одной из точек бифуркации, когда разошлись исторические судьбы Украины и Белоруссии, а граница между ними прошла примерно по Припяти (точнее, чуть южнее).

Говоря другими словами, именно после Люблинской унии территории будущих Украины и Белоруссии оказались в разных политических организмах, но внутри одной конфедерации Сергей Полехов кандидат исторических наук

Как пояснил Сергей Полехов, это означает, что после Люблинской унии 1569 года украинские земли отошли к Польской короне, а белорусские остались под властью великих князей Литовских. Он напомнил, что переговоры о полноценном объединении обоих государств шли еще при великом князе Литовском Александре Ягеллоне на рубеже XV-XVI веков.

Картина Яна Матейко «Люблинская уния»

По мере нарастания натиска на Литву со стороны Москвы они то затухали, то снова активизировались. Этому способствовало еще и то, что значительной части литовского общества импонировала хорошо знакомая им польская модель социально-политического устройства.

Заключению Люблинской унии между Польшей и Литвой именно в 1569 году способствовали несколько факторов

Во-первых, у польского короля и великого князя Литовского Сигизмунда II Августа, последнего монарха из династии Ягеллонов, не было сына, поэтому остро стоял вопрос о престолонаследии. Во-вторых, это очередная война с Русским государством — длительная Ливонская война, начатая в 1558 году Иваном IV Грозным.

Narod polityczny

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» о полонизации (ополячивании) жителей Великого княжества Литовского после Люблинской унии, ученый отметил, что современные историки рассматривают этот момент более нюансировано. В то время идентичность имела сложный и многосоставный характер. Она определялась принадлежностью к определенной конфессии, политическому народу (политической нации), сословию, местному сообществу внутри воеводства или повета.

Полехов подчеркнул, что это касается в том числе и самоидентификации православных жителей Речи Посполитой как «руских» людей, то есть принадлежащих к руси как народу.

Это в равной степени относится и к подданным великого князя Литовского (предки нынешних белорусов), и к подданным польского короля (предки современных украинцев) Сергей Полехов кандидат исторических наук

При этом все вышесказанное сочеталось и с литовской идентичностью, то есть осознанием своей принадлежности к политическому народу Великого княжества Литовского.

По мнению ученого, после Люблинской унии и возникновения Речи Посполитой Литва не была полностью поглощена Польшей. В 1569 году произошел переход от личной унии, когда два государства объединялись под властью одного монарха, к конфедерации обоих народов с общими органами управления.

Историк считает, что Великое княжество Литовское от Люблинской унии больше выигрывало, хотя и теряло тоже немало. Например, после унии от Литвы под власть Польши перешли Киевское (территория Среднего Поднепровья), Подольское, Волынское и Подляшское воеводства.

Лишние люди Речи Посполитой

«Так получилось, что внутри Великого княжества Литовского за все время существования Речи Посполитой так и не сформировалось влиятельной магнатской группировки, которая могла бы эффективно отстаивать права православных жителей государства, — добавил Полехов. — В частности, [которая могла бы] воспрепятствовать ликвидации в нем православной иерархии после Брестской унии 1596 года».

Если говорить о попытках оформления Руси в отдельный политический субъект в эпоху после Люблинской унии, то в середине XVII века после смерти Богдана Хмельницкого недолго существовал проект создания внутри Речи Посполитой «Великого княжества Руского» как третьей равноправной части двусторонней унии Польши и Литвы.

Кадр: Фильм «Потоп»

«Но это план украинской казацкой старшины оказался нежизнеспособным, а Гадячский договор 1658 года, где все это предусматривалось, так и не вступил в силу», — резюмировал Полехов.

Великое княжество Литовское (с 40-х годов XV века его правитель носил титул великого князя Литовского, Русского и Жомойтского) — восточноевропейское полиэтническое и многоконфессиональное государство, существовавшее с середины XIII века по 1795 год на территории современных Литвы, Белоруссии, Украины, России, Польши, Латвии, Молдавии и Эстонии. Своего расцвета достигло в XIV веке и в первой четверти XV века.

В конце XV века и начале XVI века Великое княжество Литовское в результате порубежных войн с Великим княжеством Московским утратило значительную часть своих восточных владений. В 1569 году по Люблинской унии объединилось с Королевством Польским в конфедеративное государство — Речь Посполитую. В конце XVIII века в результате трех разделов Речи Посполитой территория Великого княжества Литовского отошла Российской империи.