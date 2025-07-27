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17:23, 27 июля 2025Спорт

ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Ахмат» со счетом 2:1 в матче РПЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Московский ЦСКА вырвал победу над грозненским «Ахматом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 2:1. Первый мяч на 15-й минуте забил полузащитник гостей Брайан Мансилья. На второй добавленной к первому тайму минуте защитник Данил Круговой сравнял счет. Еще через минуту он сделал дубль и вырвал победу для армейцев.

В сезоне 2024/2025 ЦСКА в девятый раз в истории выиграл Кубок страны. В чемпионате России команда заняла третье место.

В следующем туре «Ахмат» в гостях встретится с «Динамо» из Махачкалы, а ЦСКА также на выезде сыграет с петербургским «Зенитом». Обе встречи пройдут 3 августа.

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