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15:38, 27 июля 2025Бывший СССР

Украине пообещали беспрецедентную поставку ударных систем для дронов

Financial Times: Украине пообещали 33 тысячи ударных систем для дронов с ИИ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Американо-немецкая компания Auterion, которая занимается разработкой программного обеспечения для дронов, пообещала поставить Украине беспрецедентную по объему партию ударных систем для оснащенных искусственным интеллектом беспилотников. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора компании Лоренца Майера.

В интервью топ-менеджер уточнил, что до конца года компания планирует передать Украине 33 тысячи ударных систем для оснащения ими беспилотных аппаратов. По его словам, на вооружении ВСУ уже имеются дроны с аналогичным программным обеспечением, но теперь поставки планируется увеличить до «беспрецедентных масштабов». «Мы поставляли тысячи, а теперь поставляем десятки тысяч», — заявил Майер.

Он утверждает, что предоставленные системы позволяют превратить обычный управляемый вручную дрон в «ударную систему с искусственным интеллектом», которую невозможно подавить. Также, по его словам, эти дроны могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до 1 километра.

Ранее Германия передала Киеву три зенитных ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и обсуждает с Вашингтоном дальнейшие поставки. Партии оружия за счет Европы могут включать отправку радиолокационных станций, комплексов радиоэлектронной борьбы, дронов-перехватчиков и артиллерии.

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