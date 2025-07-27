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11:00, 27 июля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме поддержали идею сократить часы продажи алкоголя

Депутат Милонов поддержал идею сократить часы продажи алкоголя россиянам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Stanislaw Mikulski / Shutterstock / Fotodom  

В России необходимо поддерживать инициативы, направленные на сокращение потребления алкоголя населением, однако для этого не хватает поддержки на государственном уровне, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал постепенно сократить часы продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. Он предложил каждый год снижать по одному часу и добавил, что также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

Милонов заявил, что полностью разделяет обеспокоенность Сергея Рыбальченко и поддерживает стремление принимать такие инициативы в этом направлении. Вместе с тем он привел пример из советского времени, когда похожие инициативы не срабатывали по той причине, что люди были лишены духовной поддержки и искали ее в алкоголе.

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал он.

Парламентарий призвал проводить мощные антиалкогольные кампании среди населения. По его мнению, к этому должны подключаться политики и лидеры общественного мнения, становясь личным примером в отказе от алкоголя.

Ранее сообщалось, что в начале весны 2025 года продажу алкоголя ограничили в Ненецком автономном округе. Запрет коснулся спиртосодержащей продукции в «наливайках».

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