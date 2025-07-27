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20:12, 27 июля 2025Мир

В Польше заявили о невозможности обслуживать двигатели купленных у США танков Abrams

Военный эксперт Гощиньский: Польша не сможет обслуживать купленные у США танки
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша не сможет самостоятельно обслуживать 366 танков Abrams, купленных у США, заявил директор Военного авиационного завода № 1 Яцек Гощиньский. Его слова приводит РИА Новости.

Военный эксперт указал, что танки Abrams и большое количество закупленной американской техники оснащены турбовальными авиационными двигателями AGT1500C, требующими специализированного ремонта и обслуживания, которое возможно исключительно на сертифицированных авиационных заводах. По его словам, в настоящее время это осуществимо исключительно в США, в том числе на военном объекте в Аннистоне.

Гощиньский также отметил, что власти Польши задумались об обслуживании американских танков только после их покупки. «К сожалению, эти требования не были учтены при принятии решения о закупе этих танков», — подчеркнул он.

По информации военного эксперта, Варшава планирует создать на территории страны собственный авторизованный сервисный центр и уже ведет переговоры с производителем танков Honeywell. Однако проект требует значительных финансовых вложений и времени. В связи с этим до 2028 года все ремонтные работы будут проводиться на территории американских предприятий.

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