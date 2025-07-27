В правительстве рассказали о желании расширить морское сообщение с КНДР

Глава Минприроды РФ Козлов: Москва рассматривает расширение сообщения с КНДР

Москва рассматривает возможность расширения морского и паромного сообщения с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). О желании российского правительства увеличить плотность транспортной коммуникации рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, передает РИА Новости.

«Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами», — заявил министр.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян можно только в рамках экскурсионного тура.

При этом в июле стало известно, что национальное управление по туризму Северной Кореи временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма после визита Лаврова на курорт. Предполагалось, что это связано с продолжающимися строительными работами на территории курорта.