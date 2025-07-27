Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:15, 27 июля 2025Путешествия

В правительстве рассказали о желании расширить морское сообщение с КНДР

Глава Минприроды РФ Козлов: Москва рассматривает расширение сообщения с КНДР
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Song Kyung-Seok / Pool / Reuters

Москва рассматривает возможность расширения морского и паромного сообщения с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). О желании российского правительства увеличить плотность транспортной коммуникации рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, передает РИА Новости.

«Мы рассматриваем любые формы общения между нашими странами», — заявил министр.

Прямое авиасообщение между Россией и КНДР возобновили в августе 2023 года, оно было прервано из-за пандемии COVID-19. Купить билеты в Пхеньян можно только в рамках экскурсионного тура.

При этом в июле стало известно, что национальное управление по туризму Северной Кореи временно запретило иностранным гражданам посещать прибрежную туристическую зону Вонсан-Кальма после визита Лаврова на курорт. Предполагалось, что это связано с продолжающимися строительными работами на территории курорта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о крупном прорыве обороны ВСУ

    Украина ввела санкции против компаний и граждан четырех государств

    В российском городе упал лифт с людьми

    Путин посетил отражавший атаки БПЛА фрегат «Адмирал Григорович»

    Раскрыта неочевидная опасность отпуска в жарких странах

    Пассажиров первого прямого рейса из Москвы в Пхеньян посчитали

    Девушку уволили с новой работы в первый день из-за неуместного наряда

    Огромная голова Маска с надписью «Заставьте Америку снова ждать» отправилась по США

    ЦСКА вырвал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

    В правительстве рассказали о желании расширить морское сообщение с КНДР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости