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21:12, 27 июля 2025Россия

В России обратили внимание на сигнал Европы Зеленскому с требованием «быть послушным»

Пушков: Сокращение транша помощи Украине стало сигналом Зеленскому от Европы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Сокращение транша помощи Украине стало сигналом президенту Владимиру Зеленскому от Европы и требованием «быть послушным». На это обратил внимание российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По его мнению, Евросоюз продемонстрировал, что Киеву следут выполнять инструкции и указания союзников, а не заниматься самодеятельностью.

Сокращение выплат сенатор связал с законом о сокращении полномочий украинских антикоррупционных органов, который подписал Зеленский. Это решение вызвало резкую критику в Европе, после чего последовало «финансовое возмездие».

«Киев должен, прежде всего, быть послушным. Это сначала Зеленскому объяснил (президент США Дональд) Трамп, а теперь и ЕС», — заключил Пушков.

22 июля Верховная Рада одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов. В тот же день его подписал Зеленский. После этого в стране начались протесты, а в Брюсселе выразили озабоченность таким решением властей.

24 июля президент Украины решил вернуть полномочия НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), внеся соответствующий законопроект в парламент. В частности, офису генпрокурора Украины будет запрещено отдавать приказы указанным ведомствам.

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