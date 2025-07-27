Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 27 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России предложили разыгрывать на аукционах право продавать алкоголь

Депутат Милонов: Магазины должны драться за право продавать алкоголь россиянам
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: il21 / Shutterstock / Fotodom

В России необходимо возвратиться к фиксированному количеству магазинов, продающих алкоголь населению, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал постепенно сократить часы продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. Он предложил каждый год снижать по одному часу и добавил, что также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас в каждом новом доме или жилищном комплексе открывается большое количество алкомаркетов, в то время как спортивных площадок, секций и клубов — всего единицы. По мнению депутатов, необходимо принимать меры против алкоголизации населения, для этого он предложил вводить квоты на продажу спиртных напитков.

«Я считаю, что мы должны вводить квоты на алкогольные магазины, и пусть они дерутся, рвут друг друга зубами за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы. Можно даже разыгрывать право продавать алкоголь через аукционы и рассчитывать, к примеру, один магазин на условные 10 тысяч населения. Необходимо выработать меры», — считает Милонов.

Ранее депутат Милонов поддержал предложение по сокращению часов на продажу алкоголя магазинами. При этом он добавил, что в таких инициативах не хватает поддержки на государственном уровне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России захотели сократить часы продажи алкоголя

    «Ни капли не жалею». Мобилизованный украинец расстрелял командира и сдался в плен. Как он это объяснил?

    В России предложили разыгрывать на аукционах право продавать алкоголь

    Врач раскрыла простой тест для определения избыточной потери волос

    Российские прыгуны в воду завоевали бронзу чемпионата мира

    В США рассказали о неудаче Зеленского

    Олимпийский чемпион оценил отстранение сборной России по хоккею от Олимпиады

    В Пулково задержали более сотни рейсов

    В Госдуме поддержали идею сократить часы продажи алкоголя

    Стало известно о пострадавшей от атаки беспилотников в Ленобласти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости