В России предложили разыгрывать на аукционах право продавать алкоголь

Депутат Милонов: Магазины должны драться за право продавать алкоголь россиянам

В России необходимо возвратиться к фиксированному количеству магазинов, продающих алкоголь населению, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко призвал постепенно сократить часы продажи алкоголя с 11:00 до 19:00. Он предложил каждый год снижать по одному часу и добавил, что также необходимо ограничить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас в каждом новом доме или жилищном комплексе открывается большое количество алкомаркетов, в то время как спортивных площадок, секций и клубов — всего единицы. По мнению депутатов, необходимо принимать меры против алкоголизации населения, для этого он предложил вводить квоты на продажу спиртных напитков.

«Я считаю, что мы должны вводить квоты на алкогольные магазины, и пусть они дерутся, рвут друг друга зубами за право продавать спиртные напитки, платят большие взносы. Можно даже разыгрывать право продавать алкоголь через аукционы и рассчитывать, к примеру, один магазин на условные 10 тысяч населения. Необходимо выработать меры», — считает Милонов.

Ранее депутат Милонов поддержал предложение по сокращению часов на продажу алкоголя магазинами. При этом он добавил, что в таких инициативах не хватает поддержки на государственном уровне.