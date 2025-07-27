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18:56, 27 июля 2025Путешествия

В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали более 20 туристов

В ДТП с автобусом в Башкирии пострадали более 20 туристов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Башкортостана

Более 20 туристов пострадали в результате ДТП с автобусом в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Айрат Рахматуллин, пишет РИА Новости.

По данным ГИБДД, автоавария произошла в Кигинском районе республики. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся. Внутри находились 40 человек.

Рахматуллин отметил, что 15 пострадавших доставлены в больницу, восьмерых госпитализировали. Два человека находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Пострадавшие продолжают поступать в медицинское учреждение.

Ранее автобус с российскими туристами влетел в дорожные ограждения в Турции и попал на видео. В салоне находились десятки россиян, никто из них не пострадал.

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