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03:47, 27 июля 2025Россия

В Смоленской области сбили еще шесть беспилотников

Губернатор Анохин: В Смоленской области сбили еще шесть беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Смоленской области сбили еще шесть украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 6 украинских беспилотников», — написал он.

По предварительной данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Анохин добавил, что повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО.

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