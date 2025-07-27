В Смоленской области сбили еще шесть беспилотников

В Смоленской области сбили еще шесть украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 6 украинских беспилотников», — написал он.
По предварительной данным, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Анохин добавил, что повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Смоленской области. Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и не снимать работу ПВО.