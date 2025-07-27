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18:38, 27 июля 2025Забота о себе

Врач назвал способы снизить риск инфаркта и инсульта задолго до первых симптомов

Хирург Григорьян: Снизить риск инфаркта и инсульта поможет изменение ритма жизни
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LordHenriVoton / Getty Images

Чтобы снизить риск инфаркта и инсульта в молодом возрасте, надо озаботиться профилактикой заболеваний задолго до появления первых симптомов проблем с сердцем и сосудами, считает эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян. Способы уменьшить вероятность развития этих недугов он назвал Пятому каналу.

Врач подчеркнул: большинство факторов, влияющих на здоровье сердечно-сосудистой системы, можно контролировать. Прежде всего он посоветовал пересмотреть рацион питания, уменьшив в нем количество быстроусвояемых углеводов и жирных продуктов животного происхождения.

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Вторая рекомендация врача — наладить сон, выстроить предсказуемый график труда и отдыха, снизить уровень стресса и в целом стремиться к изменению ритма жизни. Особенно важно это сделать, по словам хирурга, людям, у которых уже есть подозрение на проблемы с сосудами.

Отдельно Григорьян обратил внимание на важность физических нагрузок и регулярных обследований в профилактике инфаркта и инсульта. «Зная эти механизмы формирования и причины развития этих патологических состояний, воздействуя на них, можно либо уберечь себя от этого недуга, либо отложить встречу со специалистом на более поздний возраст», — объяснил он.

Ранее диетологи Сэм Райс и Делл Стэнфорд посоветовали добавить в рацион восемь продуктов для снижения риска возникновения сердечного приступа. Среди прочего они рекомендовали ежедневно употреблять по одному яблоку, причем вместе с кожурой, так как в ней содержится большая часть полезных веществ.

Вот это да!
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