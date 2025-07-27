Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, украинские солдаты знают, что в домах укрываются люди. «Они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ, с другой — создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам», — объяснила она.

Омбудсмен добавила, что украинские военные могут превратить любой гражданскй объект в военный.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита.