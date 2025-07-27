Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:20, 27 июля 2025Бывший СССР

Омбудсмен ДНР объяснила использование ВСУ мирных жителей

Омбудсмен ДНР Морозова: ВСУ продолжают прикрываться мирными жителями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают прикрываться мирными жителями для усложнения продвижения армии России, заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, украинские солдаты знают, что в домах укрываются люди. «Они, прикрываясь мирным населением, пытаются с одной стороны усложнить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ, с другой — создают в западных СМИ картинку, что якобы Россия наносит удары по школам и детским садам», — объяснила она.

Омбудсмен добавила, что украинские военные могут превратить любой гражданскй объект в военный.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский пловец умер во время соревнований. Спортсмен почувствовал себя плохо прямо перед финишем

    Россиянам рассказали об опасности одного популярного летнего напитка

    Минобороны сообщило об отражении ночной атаки БПЛА ВСУ

    Омбудсмен ДНР объяснила использование ВСУ мирных жителей

    В Британии прошли протесты против отелей для мигрантов

    В Саратове спасатели приступили к поиску выживших на верхних этажах дома

    Стало известно о новой выплате исполнителям теракта в «Крокусе»

    Между Таиландом и Камбоджей возобновились бои

    Уиткофф заявил о возможности мира между Россией и Украиной

    Смертельный для спортсмена из Москвы заплыв по Волге сняли видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости