Захарова обвинила ВСУ в использовании мирных жителей в качестве живого щита

Захарова: ВСУ используют женщин и детей в качестве живого щита

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют мирных жителей в качестве живого щита, а затем пытаются обвинить в смертях «российскую агрессию». Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

«Это военное преступление киевского режима оказалось настолько очевидным даже для украинского населения», — заявила Захарова.

Так она отреагировала на публикации в украинских СМИ об ударе ВС России по скоплению боевиков ВСУ в Сумах.

О ракетной атаке по конгресс-центру Сумского госуниверситета стало известно 13 апреля. Как сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, удар пришелся по скоплению бойцов ВСУ на вручении наград.