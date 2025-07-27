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23:50, 27 июля 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили две роботизированные платформы ВСУ

Российские военные уничтожили две роботизированные платформы ВСУ у Часова Яра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что бойцы 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили две роботизированные платформы, доставлявшие украинским военным провизию и боеприпасы.

Тем самым они лишили передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться.

Ранее российские военные уничтожили объекты ВСУ в Одесской и Харьковской областях.

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