Российские военные уничтожили две роботизированные платформы ВСУ у Часова Яра

Российские военные пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести снабжение подразделений роботизированными платформами на передовых позициях у Часова Яра, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что бойцы 6-й мотострелковой дивизии группировки войск «Южная» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили две роботизированные платформы, доставлявшие украинским военным провизию и боеприпасы.

Тем самым они лишили передовой опорный пункт ВСУ возможности обороняться.

Ранее российские военные уничтожили объекты ВСУ в Одесской и Харьковской областях.