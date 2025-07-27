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20:21, 27 июля 2025Экономика

Зеленский ввел санкции против десятка российских компаний

Зеленский ввел санкции против компаний из РФ, занятых в добыче редких металлов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Efrem Lukatsky / AP

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против более 90 российских юридических лиц, связанных с добычей редкоземельных и редких металлов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ уже подписан и размещен на сайте главы государства. Однако перечень компаний и физических лиц, на которых распространяются ограничения, к документу не прилагается.

По словам Зеленского, решение направлено против российских предприятий, работающих на нужды военного производства. Он уточнил, что речь идет о ресурсах, которые критически важны для создания электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников.

«Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не введет санкции против России, а допустивший это министр европейской интеграции Неманья Старович неверно выразился.

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