Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:42, 27 июля 2025Из жизни

Знаменитый остеопат 12 лет следил за разными женщинами и попал в тюрьму

В Великобритании знаменитый остеопат Хесборг попал в тюрьму за вуайеризм
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

В Великобритании датского остеопата, работающего с оскароносными актерами и победителями Олимпиады, отправили в тюрьму за вуайеризм. Об этом сообщает «Би-би-си».

Знаменитый врач Торбен Стиг Хесборг 12 лет тайно снимал женщин в своей клинике, в метро, на пляжах, автобусных остановках и пешеходных дорожках. 64-летний мужчина также следил за ними в их домах с помощью системы скрытых камер. Согласно данным следствия, его жертвами стали около двух тысяч женщин.

Материалы по теме:
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018

Королевская прокурорская служба Великобритании назвала Хесборга одним из самых плодовитых вуайеристов Лондона. Он попался возле женского общежития: сидел под окнами студенток в машине с телескопом и камерой. Его приговорили к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании электрик попал в тюрьму за то, что снимал на скрытые камеры секс и другие интимные занятия незнакомых людей. Он 10 лет прятал камеры в общественных туалетах и домах клиентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Австрия заявила о готовности вступить в НАТО из-за России

    На Украине рассказали о показаниях по делу о коррупции против Зеленского

    Россиянин попытался задавить соседей на машине и натравил на них алабая

    Бразилия решила укреплять связи с БРИКС вопреки угрозам США

    Володин порассуждал о разнице между политиками и государственниками

    Лесные пожары в Турции не повлияли на отдых российских туристов

    Знаменитый остеопат 12 лет следил за разными женщинами и попал в тюрьму

    В Одессе произошел взрыв

    Володин назвал российское законодательство об иноагентах самым либеральным

    Перехваченное Израилем судно с гуманитарной помощью для сектора Газа доставлено в Ашдод

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости