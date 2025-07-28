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16:49, 28 июля 2025Ценности

14-летней дочери Джигана подарили сумку за 236 тысяч рублей

Рэпер Джиган подарил дочери Ариеле сумку Balenciaga за 236 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @samoylovaoxana

Дочь рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и его жены, блогерши и предпринимательницы Оксаны Самойловой, Ариеле подарили дорогостоящий аксессуар. Соответствующий ролик появился на странице Самойловой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

14-летней дочери знаменитостей преподнесли розовую кожаную сумку Balenciaga. Известно, что стоимость похожей модели составляет 2950 долларов (236 тысяч рублей). Помимо этого, Ариеле подарили цветы и рисунки.

В феврале Джиган и Самойлова потратили на торт для сына 200 тысяч рублей. Торт представлял собой инсталляцию деревни с фигурками родителей, домов, машин и домашних животных.

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