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17:30, 21 февраля 2025Ценности

Джиган и Самойлова потратили на торт для сына 200 тысяч рублей

Рэпер Джиган и блогер Оксана Самойлова купили торт для сына за 200 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @iamgeegun

Российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) и блогерша Оксана Самойлова купили дорогостоящий торт на день рождения сына Давида. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, знаменитости потратили на угощение на пятилетие ребенка 200 тысяч рублей. Торт представлял собой инсталляцию деревни с фигурками родителей, домов, машин и домашних животных.

«На мой взгляд, честно говоря — один из самых неудачных тортов четы Самойловой и Джигана. Аляпистый, неаккуратный, непонятные фигурки. Сколько им делали тортов раньше, они были как-то получше. Этот — тысяч на сто, наверное, фигурки, и тысяч на сто сам торт, то есть около 200 тысяч, я думаю, этот торт стоит», — высказался кондитер Максим Синицкий.

В декабре 2024 года Ксения Бородина потратила на торт 9-летней дочери сотни тысяч рублей. Известно, что младшая дочь звезды Теона отметила день рождения в московском ресторане.

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