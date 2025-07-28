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18:58, 28 июля 2025Бывший СССР

Беглый олигарх согласился на экстрадицию из Греции

Плахотнюк согласился на экстрадицию из Греции в Молдавию
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Мирослав Ротарь / Sputnik / РИА Новости

Беглый молдавский олигарх Владимир Плахотнюк дал согласие на экстрадицию из Греции в Молдавию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Лучиана Рогака.

Адвокат пояснил, что судебный процесс будет вестись в соответствии с международными стандартами, а окончательное решение будет вынесено компетентными органами Греции.

22 июля молдавский олигарх и бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк был задержан в Греции. Он находится в розыске как в Молдавии, так и в России. В 2010-е Плахотнюк был самым влиятельным человеком в республике. С 2016 по 2019 год он возглавлял Демократическую партию Молдавии.

У Плахотнюка нашли 21 паспорт с разными фамилиями. Документы были выданы на пять разных имен.

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