Блогер описал цены в самом дорогом городе России фразой «сводит челюсти»

Российский путешественник побывал в Анадыре, который считается самым дорогим городом в стране, и описал цены в местных магазинах фразой «сводит челюсти». Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Автор публикации зашел в обычный супермаркет в центре города и признался, что он «будто попал в музей современного искусства, где экспонаты — ценники». «Продавцы привыкли, туристы с округлившимися глазами — их "визитная карточка"», — пояснил россиянин.

Килограмм бананов в магазине столицы Чукотки стоил 1,1 тысячи рублей, килограмм яблок — от 500 рублей, килограмм огурцов — 950 рублей, килограмм помидоров — 1,2 тысячи рублей, килограмм репчатого лука — тысяча рублей, а килограмм манго — 1,7 тысячи рублей.

«Салат или борщ становятся инвестиционным проектом. Местные либо выращивают зелень на подоконниках (если окна выходят на солнце), либо покупают овощи по великим праздникам, либо обходятся заморозкой или консервацией из летнего завоза», — рассказал блогер.

Кроме того, автора удивили цены на крупы. Гречка там стоила от 150 рублей за килограмм, рис — от 180 рублей за килограмм, овсяные хлопья — 225 рублей за килограмм, а самые дешевые макароны — от 155 рублей за килограмм.

«Каша или макароны с маслом — уже не такая уж дешевая еда. Цены на базовые продукты превышают московские в полтора-три раза», — удивился россиянин.

Блогер также отметил, что молочные продукты в Анадыре — настоящая роскошь. Пакет молока там получится купить за 300 рублей, упаковку сметаны — от 475 рублей, а упаковку сливочного масла — от 600 рублей.

«Анадырь красив, суров и... безжалостен к кошельку. Люди, которые здесь живут и работают — врачи, учителя, шахтеры, рыбаки, строители, военные — заслуживают огромного уважения. Они не просто выживают в этих условиях, а строят жизнь, воспитывают детей, сохраняют уникальную культуру Чукотки», — заключил автор.

Ранее другой тревел-блогер побывал на Дальнем Востоке и зашел в магазин низких цен. По его словам, супермаркет для необеспеченных людей в Хабаровском крае представляет собой «унизительное зрелище».

