Более 30 человек погибли в результате нападения на церковь в ДР Конго

В ДР Конго боевики убили более 30 человек во время церковной службы

В Демократической Республике (ДР) Конго боевики экстремистского «Альянса демократических сил» напали на поселок Команда на северо-востоке страны. Они расстреляли людей в церкви во время службы, убиты более 30 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Уточняется, что боевики также подожгли несколько домов и общественных зданий. Как следует из данных агентства, жертвами нападения стали минимум 34 человека. В то же время радиостанция Okapi, ссылаясь на свои источники, сообщает о гибели 43 человек.

Как рассказал координатор гражданского общества в Команде Дьедонне Дурантабо, нападение произошло ночью. Погибших планируют захоронить в братской могиле на территории католической церкви.

Ранее сообщалось, что посланники президента США Дональда Трампа были вынуждены бежать из ДР Конго из-за риска ареста.