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19:21, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Бывший ведущий Первого канала назвал отличие Израиля от России

Привольнов: В Израиле пожилые люди чувствуют себя более молодыми, чем в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, назвал одно из отличий этого государства от России. На эту тему он высказался в видео, доступном на YouTube.

Ведущий заявил, что, по его наблюдениям, пожилые люди в Израиле чувствуют себя моложе, чем пенсионеры в России. «Идешь в какой-нибудь ночной клуб — обязательно есть человек, которому явно больше 60 лет, и он просто звезда на танцполе. (...) Много пожилых людей с татуировками», — рассказал он.

Привольнов добавил, что ему нравится видеть таких пенсионеров.

Ранее бывший ведущий Первого канала высказался о российском телевидении. Привольнов пожаловался на то, что не обнаружил на современном отечественном ТВ обаятельных ведущих.

Перед этим он заявил, что его коллегам, которые остались в России, приносит дискомфорт их известность. Привольнов пояснил, что переживания, которые приносит популярность, заставляют человека постоянно пребывать в напряжении.

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