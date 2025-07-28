Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса ускорила старение мозга даже у здоровых людей

Пандемия коронавируса могла значительно повлиять на здоровье мозга людей, даже если они не болели COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых Ноттингемского университета (Великобритания), опубликованном в журнале Nature Communications.

На основе изучения данных биобанка Великобритании специалисты выяснили, что из-за пандемии у наблюдаемых ускорились процессы старения мозга. При этом некоторые пациенты даже не болели коронавирусом.

Специалисты изучили данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) почти 15 тысяч взрослых британцев, сделанных до пандемиии COVID-19 и после. С помощью передовых инструментов искусственного интеллекта (ИИ) исследователи выяснили, что во время пандемии мозг человека в среднем старел на пять с половиной месяцев быстрее, чем до 2020 года. Этот феномен специалисты назвали неожиданным последствием COVID-19.

«Даже у людей, не болевших ковидом, наблюдалось значительное ускорение темпов старения мозга», — заявил невролог Али-Реза Мохаммади-Неджад. По его словам, это связано со стрессом, вызванным ситуацией неопределенности и необходимостью оставаться на самоизоляции и придерживаться определенных ограничений.

При этом старение мозга у людей, не перенесших COVID-19, не было связано со снижением когнитивных способностей. Также ученые заключили, что негативное влияние пандемии может быть обратимо. Специалисты заключили, что такое крупное жизненное событие, как пандемия, может оказать значительное влияние на мозг, даже если человек не болеет.

Ранее ученые выяснили, что перенесшие COVID‑19 пациенты испытывают трудности с концентрацией.