Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:33, 28 июля 2025Наука и техника

Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса ускорила старение мозга даже у здоровых людей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Danish Siddiqu / Reuters

Пандемия коронавируса могла значительно повлиять на здоровье мозга людей, даже если они не болели COVID-19. Об этом говорится в исследовании ученых Ноттингемского университета (Великобритания), опубликованном в журнале Nature Communications.

На основе изучения данных биобанка Великобритании специалисты выяснили, что из-за пандемии у наблюдаемых ускорились процессы старения мозга. При этом некоторые пациенты даже не болели коронавирусом.

Специалисты изучили данные магнитно-резонансной томографии (МРТ) почти 15 тысяч взрослых британцев, сделанных до пандемиии COVID-19 и после. С помощью передовых инструментов искусственного интеллекта (ИИ) исследователи выяснили, что во время пандемии мозг человека в среднем старел на пять с половиной месяцев быстрее, чем до 2020 года. Этот феномен специалисты назвали неожиданным последствием COVID-19.

«Даже у людей, не болевших ковидом, наблюдалось значительное ускорение темпов старения мозга», — заявил невролог Али-Реза Мохаммади-Неджад. По его словам, это связано со стрессом, вызванным ситуацией неопределенности и необходимостью оставаться на самоизоляции и придерживаться определенных ограничений.

При этом старение мозга у людей, не перенесших COVID-19, не было связано со снижением когнитивных способностей. Также ученые заключили, что негативное влияние пандемии может быть обратимо. Специалисты заключили, что такое крупное жизненное событие, как пандемия, может оказать значительное влияние на мозг, даже если человек не болеет.

Ранее ученые выяснили, что перенесшие COVID‑19 пациенты испытывают трудности с концентрацией.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

    На столицу Китая обрушились мощные ливни

    В США объяснили нежелание Трампа увольнять чиновников из-за дела Эпштейна

    Стало известно о проблемах с интернетом в нескольких регионах России

    Россияне попали на видео с рассказом о готовившемся теракте

    Названо неожиданное последствие пандемии коронавируса

    Признаки тяжелой болезни звезды «Блондинки в законе» приняли за опьянение

    Пожилой мужчина 10 лет жил со скелетом матери из-за социофобии

    На Западе раскрыли цель Зеленского

    Россиян предупредили о частых проблемах китайских авто

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости