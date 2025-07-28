Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 28 июля 2025Мир

Кремль допустил встречу Путина и Трампа при одном условии

Песков: Если Путин и Трамп будут одновременно в Китае, их встреча не исключена
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одновременно будут в Китае, их встреча не исключена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что перед встречей лидеров двух стран должна быть проделана черновая работа. По его словам, они должны обсуждать уже подготовленные параметры урегулирования конфликта на Украине, а не верстать их.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что США откажутся от ультиматумов и санкций против России и Китая, если российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в КНР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

    Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Онколог назвал способ продлить жизнь

    Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

    Эвакуация людей началась из частично рухнувшего в Астрахани дома

    «Магнит» начал писать цену за 100 граммов товара

    Стало известно о смерти расписавшегося на стене Рейхстага ветерана

    Россиянин пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского

    Семенович резко ответила на критику романа с женатым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости