Кремль допустил встречу Путина и Трампа при одном условии

Песков: Если Путин и Трамп будут одновременно в Китае, их встреча не исключена

Если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп одновременно будут в Китае, их встреча не исключена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что перед встречей лидеров двух стран должна быть проделана черновая работа. По его словам, они должны обсуждать уже подготовленные параметры урегулирования конфликта на Украине, а не верстать их.

Ранее немецкий политолог Александр Рар предположил, что США откажутся от ультиматумов и санкций против России и Китая, если российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в КНР.