Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 28 июля 2025Мир

Песков назвал главное требование к встрече Путина и Трампа

Песков: Перед встречей Путина и Трампа должна быть проделана черновая работа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе возможных переговоров должны обсуждать уже подготовленные параметры урегулирования конфликта на Украине, а не верстать их. Такое требование к встрече лидеров назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему считаем, что сначала необходимо проделать свою работу экспертам, потому что оставлять эту работу — сложную, черновую — лидерам государств является абсолютно нелогичным», — указал пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что перед переговорами Путина и Трампа «нужно подготовиться и сверстать параметры» урегулирования украинского кризиса и уже только потом фиксировать их на уровне президентов, но «никак не наоборот».

Ранее Песков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп одновременно будут в Китае, то их встреча не исключена.

22 июля президент США прокомментировал возможность переговоров с российским лидером в рамках своего потенциального визита в Китай, отметив, что «возможно проведение многих встреч».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

    Пассажиров отмененных рейсов «Аэрофлота» попросили не приезжать в аэропорт

    Россияне высказались об отношении к ИИ-контенту

    Онколог назвал способ продлить жизнь

    Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

    Эвакуация людей началась из частично рухнувшего в Астрахани дома

    «Магнит» начал писать цену за 100 граммов товара

    Стало известно о смерти расписавшегося на стене Рейхстага ветерана

    Россиянин пойдет под суд за сброшенного с лестницы полицейского

    Семенович резко ответила на критику романа с женатым мужчиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости