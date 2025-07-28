Песков назвал главное требование к встрече Путина и Трампа

Песков: Перед встречей Путина и Трампа должна быть проделана черновая работа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе возможных переговоров должны обсуждать уже подготовленные параметры урегулирования конфликта на Украине, а не верстать их. Такое требование к встрече лидеров назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему считаем, что сначала необходимо проделать свою работу экспертам, потому что оставлять эту работу — сложную, черновую — лидерам государств является абсолютно нелогичным», — указал пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что перед переговорами Путина и Трампа «нужно подготовиться и сверстать параметры» урегулирования украинского кризиса и уже только потом фиксировать их на уровне президентов, но «никак не наоборот».

Ранее Песков заявил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп одновременно будут в Китае, то их встреча не исключена.

22 июля президент США прокомментировал возможность переговоров с российским лидером в рамках своего потенциального визита в Китай, отметив, что «возможно проведение многих встреч».

