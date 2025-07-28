Лавров высказался о вкладе КНДР в освобождение Курской области

Лавров высоко оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высоко оценил вклад Северной Кореи в освобождение Курской области. Об этом он сообщил на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

Лавров подчеркнул, что у России огромное количество единомышленников и союзников. «Ближайшие союзники на Западе, конечно же, Республика Беларусь, на востоке — Корейская Народно-Демократическая Республика, с которой нас связывают десятилетия братских боевых связей», — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что бойцы КНДР помогли российским военным освободить приграничный регион от подразделений Вооруженных сил Украины.

Ранее Лавров подтвердил, что Пхеньян поддерживает все цели специальной военной операции. Он добавил, что северокорейская сторона сама выступила с инициативой оказать военную помощь в освобождении Курской области.