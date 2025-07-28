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00:42, 28 июля 2025Мир

Ле Пен назвала торговую сделку ЕС и США тройным фиаско

Ле Пен назвала тройным фиаско торговую сделку ЕС и США
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Thomas Samson / Pool / Reuters

Торговая сделка ЕС и США стала тройным фиаско для Европы, считает французский политик Марин Ле Пен. Об этом она высказалась в соцсети X.

«Торговое соглашение, заключенное Урсулой фон дер Ляйен с Дональдом Трампом, — это политическое, экономическое и моральное фиаско», — говорится в публикации. Ле Пен отметила, что ЕС договорился на условиях хуже, чем это сделала Великобритания. Часть сделки про импорт газа и оружия из США политик назвала «полной капитуляцией французской промышленности, а также энергетического и военного суверенитета».

Ранее Евросоюз и США договорились о торговой сделке. По словам Трампа, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов. Все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Кроме того, Европа откажется от российских нефти и газа в пользу американского СПГ и ядерного топлива.

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