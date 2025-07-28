«Магнит» начал писать цену за 100 граммов товара

В магазинах «Магнит» начали писать цены за 100 граммов товара

В магазинах «Магнит» начали писать цены за 100 граммов товара. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Как отмечает автор поста, в магазинах торговой сети стали писать цену за 100 граммов на упаковках с фиксированным объемом/весом. Таким образом, бизнес пытается ввести покупателей в заблуждение, предполагает он.

«Разве мы можем вскрыть упаковку на 400 грамм и отсыпать оттуда 100 грамм?» — задался вопросом автор.

Как показал опрос холдинга «Ромир», заметная часть россиян не отдает ценнику ключевое значение при выборе товара. Выяснилось, что 15 процентов респондентов не придают значения ценнику приобретаемого товара. В то же время 85 процентов так или иначе обращают внимание на него при выборе продукции. 44 процента опрошенных всегда тщательно проверяют ценник перед покупкой. Еще 41 процент респондентов делают это периодически.

Осенью 2023 года в Госдуме рассматривали законопроект, который мог обязать российские торговые сети указывать цену товара за килограмм и литр. Автор проекта, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что сокращение количества продукции, например, когда вместо десяти яиц в упаковке продается девять, вместо одного литра — 900 или 800 миллилитров, вызывает раздражение и недоверие покупателей.