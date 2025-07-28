Медведев оценил торговую сделку Трампа с Брюсселем фразой «размазал Европу»

Медведев: Трамп размазал Европу заключением торговой сделки с Брюсселем

Президент США Дональд Трамп «размазал Европу» торговой сделкой, заключенной с Евросоюзом 27 июля. Об этом, оценивая договоренность, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», — написал Медведев.

По его мнению, заключенная сделка носит явно антироссийский характер, так как запрещает покупать российские нефть и газ. Для Трампа такой расклад сил в основном бизнес, а для «сбрендившей старухи Европы» — часть идеологии, которая бьет по благосостоянию европейских граждан, уверен политик.

Обычным европейцам сейчас «впору брать штурмом Брюссель», чтобы «вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу», написал Медведев. Он добавил, что в связи со сложившейся ситуацией можно только посочувствовать жителям Европы.

27 июля стало известно, что США договорились о торговой сделке. Согласно ей, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще 600 миллиардов долларов. Кроме того, все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Вашингтон также согласовал с Евросоюзом единый тариф на автомобили в размере 15 процентов.