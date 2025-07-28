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21:02, 28 июля 2025Забота о себе

Мужчина целый месяц пил только пиво и не выжил

Pulzo: Таец Намвонгса целый месяц пил только пиво и не выжил
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

В Таиланде 44-летний местный житель Тависак Намвонгса на протяжении месяца пил только пиво и не выжил. Его историю рассказало издание Pulzo.

Скорую помощь и сотрудников полиции вызвал сын мужчины, который вернулся из школы и обнаружил отца на полу. Медики быстро прибыли на место случившегося, но спасти его не смогли.

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Как рассказал подросток, отец целый месяц пил только пиво, не принимал лекарства и ничего не ел, хотя сын ему неоднократно предлагал горячее. В доме тайца на полу стояли десятки открытых бутылок из-под алкогольных напитков. При этом располагались они таким образом, чтобы оставалось узкое пространство для передвижения.

Ранее нарколог Руслан Исаев рассказал, по каким признакам можно заподозрить алкоголизм. По его словам, на это указывают раздражительность и тревожность, возникающие при попытке отказаться от спиртных напитков.

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