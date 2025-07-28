На Крымском мосту образовалась пробка из автомобилей на два часа

В очереди на Крымский мост оказалось около восьмиста транспортных средств

В очереди на ручной досмотр на Крымский мост выстроилась пробка из примерно восьмиста транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Время ожидания со стороны Тамани по состоянию на 08:00 по московскому времени — около двух часов, там скопилось 526 автомобилей. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 315 транспортных средства. Время ожидания около часа.

Ранее 25 июля перед Крымским мостом образовалась пробка более чем из тысячи автомобилей. 24 июля автомобили также скапливались в пробку.