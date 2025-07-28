На Украине рассказали о массовой натурализации украинцев в Польше

Посол Украины Боднар: Каждый пятый украинец в Польше подался на гражданство

Каждый пятый украинец в Польше подал документы на гражданство. Об этом рассказал посол Украины в республике Василий Боднар, передает «Страна.ua».

По его словам, 70 процентов украинских граждан хотят вернуться на родину, но для этого Украина должна создать условия. Он рассказал, что 15-20 процентов украинцев смогли адаптироваться к новой стране и чувствуют себя в ней комфортно, но большинство ждет окончания военного конфликта, чтобы уехать домой.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что если Украина будет коррумпированной страной, то она не сможет претендовать на вступление в Европейский Союз (ЕС). «Наиболее быстрый способ для Украины потерять поддержку как ЕС (...) — это вернуться к плохим дням коррупции», — сказал он.

До этого стало известно, что около сотни граждан Украины были депортированы из Польши с начала 2025 года из-за нарушений законов республики. Представитель Пограничной стражи страны Шимон Мостицкий пояснил, что украинцев «просто под конвоем сопровождают до границы».