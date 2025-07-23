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16:52, 23 июля 2025Мир

В Польше заявили о депортации украинцев

В 2025 году около сотни украинцев депортировали из Польши из-за нарушений закона
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Около сотни граждан Украины были депортированы из Польши с начала 2025 года из-за нарушений законов республики. Об этом заявил представитель Пограничной стражи Шимон Мостицкий, передает РИА Новости.

«В этом году по почти 100 украинским гражданам было принято решение о принудительном возвращении на родину. Соответствующие меры были приняты властями из-за грубых нарушений польского законодательства. В их число входят вождение автомобиля в нетрезвом виде, кражи и хулиганство», — сообщил он.

По словам Мостицкого, граждане Грузии являются второй по численности группой, которых чаще всего выдворяют власти Польши. Он пояснил, что украинцев «просто под конвоем сопровождают до границы», в то время как грузин вывозят на воздушном транспорте.

19 июля французская газета Le Figaro сообщила, что 38 процентов поляков заявили, что им не нравятся украинцы, а положительно к ним отнеслись только 30 процентов граждан. Отмечается, что украинские беженцы удивлены изменившимся к ним отношением со стороны жителей Польши.

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