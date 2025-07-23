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21:28, 23 июля 2025Мир

В Польше назвали условие невозможности вступления Украины в ЕС

Сикорский: Украина не сможет вступить в ЕС, если будет коррумпированной страной
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Если Украина будет коррумпированной страной, то она не сможет претендовать на вступление в Европейский Союз (ЕС). Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу TVP World.

«Наиболее быстрый способ для Украины потерять поддержку как ЕС, так и стран-членов и общества в странах-членах — это вернуться к плохим дням коррупции. Украина не будет принята в ЕС как коррумпированная страна», — назвал условие Сикорский.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от президента Украины Владимира Зеленского в связи с ограничением независимости двух главных антикоррупционных ведомств республики — Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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