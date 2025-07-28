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19:30, 28 июля 2025Наука и техника

Назван российский «джокер» СВО

«Ростех»: ТОС-1А «Солнцепек» — джокер в колоде карт войск РХБЗ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» можно назвать джокером в колоде карт Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом в Telegram пишет госкорпорация «Ростех».

В публикации отмечается, что ракеты ТОС оснащены термобарической боевой частью, которая при подрыве создает ударную волну, заполняющую собой все доступные полости, неровности и щели в окружающем пространстве.

«Происходит объемная детонация. Сфера взрыва имеет температуру более 1000 градусов Цельсия. Полный залп ТОС-1А накрывает примерно 40 тысяч квадратных метров — почти шесть футбольных полей», — пишет госкорпорация.

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Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заметил, что также боевой устойчивости ТОС-1А способствует выверенная тактика.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила об изменении тактики применения ТОС в зоне СВО. По данным собеседников издания, теперь ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» действуют совместно, при этом первая машина создает фронтальный вал огня, а вторая наносит высокоточные удары по тылу противника.

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