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15:21, 28 июля 2025Интернет и СМИ

Названо нужное для восстановления систем «Аэрофлота» время

Восстановление систем «Аэрофлота» после хакерской атаки может занять до полугода
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Восстановление информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» после того, как на нее была совершена хакерская атака, может занять до полугода. Нужное для этого время назвал эксперт в области информационной безопасности Алексей Козлов в разговоре с РИА Новости.

«Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны», — заявил Козлов.

Он уточнил, что один-два месяца может уйти, чтобы восстановить критические системы. Остальное же время потребуется для того, чтобы настроить защиту данных, пересмотреть процессы информационной безопасности и вернуть доверие клиентов.

По мнению специалиста, ущерб «Аэрофлота» мог составить от 10 до 50 миллионов долларов (от 795,5 миллионов до 4 миллиардов рублей).

Ранее хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили, что причастны к сбоям в работе информационных систем «Аэрофлота». По словам киберпреступников, они находились в корпоративной сети на протяжении года.

Утром 28 июля авиакомпания сообщила, что в ее информационных системах произошел сбой. Из-за произошедшего отменили десятки рейсов из российских городов.

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