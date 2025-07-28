Названо нужное для восстановления систем «Аэрофлота» время

Восстановление систем «Аэрофлота» после хакерской атаки может занять до полугода

Восстановление информационных систем авиакомпании «Аэрофлот» после того, как на нее была совершена хакерская атака, может занять до полугода. Нужное для этого время назвал эксперт в области информационной безопасности Алексей Козлов в разговоре с РИА Новости.

«Полная стабилизация может затянуться до года, если инфраструктура разрушена и резервные копии недоступны», — заявил Козлов.

Он уточнил, что один-два месяца может уйти, чтобы восстановить критические системы. Остальное же время потребуется для того, чтобы настроить защиту данных, пересмотреть процессы информационной безопасности и вернуть доверие клиентов.

По мнению специалиста, ущерб «Аэрофлота» мог составить от 10 до 50 миллионов долларов (от 795,5 миллионов до 4 миллиардов рублей).

Ранее хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY» заявили, что причастны к сбоям в работе информационных систем «Аэрофлота». По словам киберпреступников, они находились в корпоративной сети на протяжении года.

Утром 28 июля авиакомпания сообщила, что в ее информационных системах произошел сбой. Из-за произошедшего отменили десятки рейсов из российских городов.