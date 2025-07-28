Некоторым россиянам с 1 октября повысят зарплату

Депутат Говырин: С 1 октября зарплаты госслужащих вырастут

С 1 октября некоторых граждан России ждет повышение зарплаты на 7,6 процента. Как уточнил депутат Госдумы Алексей Говырин, доходы изменятся у госслужащих. Его слова приводит РИА Новости.

«С 1 октября 2025 года в России произойдет новое повышение заработной платы для ряда категорий государственных служащих. Основанием стал проект поправок к правительственному постановлению, предусматривающий увеличение ранее заявленного коэффициента индексации с 4,5 процента до 7,6 процента в связи с ростом инфляции», — пояснил чиновник.

В частности, будет повышена заработная плата сотрудников ФПС, МВД, ФСИН, ФССП, ФПС, Росгвардии, таможни, фельдъегерской связи. Кроме того, повышение коснется и военнослужащих: как и тех, кто проходит воинскую службу по контракту, так и «срочников». Реально повышенные выплаты начнут поступать с ноября.

Говырин отметил, что постановление правительства не обязывает бизнес повышать зарплаты своих сотрудников, но существует статья 134 Трудового кодекса, согласно которой владельцы коммерческих предприятий должны регулярно пересматривать заработную плату сотрудников, чтобы защитить их от инфляции. При этом сроки и размер повышения работодатели определяют самостоятельно.

Ранее стало известно, что работающим пенсионерам с 1 августа увеличат размер пенсии.