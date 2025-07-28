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16:25, 28 июля 2025Россия

Охранник объяснил причину незадержания переодетых трансгендеров в монастыре в Москве

Охрана: Трансгендеров не выгнали из Сретенского монастыря в Москве из-за устава
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Переодетых трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), которые издевались над батюшкой и верующими в Сретенском монастыре в Москве, не выгнали из-за устава, по которому прийти в храм может любой прихожанин. О такой причине заявил охранник монастыря, его объяснение приводит «Регнум».

Сотрудник отметил, что эти люди пробыли на территории монастыря около 15 минут, их никто не стал задерживать. Охранник пояснил, что трансгендеры записывали видео.

«Мы не сразу поняли, что это трансгендеры — тут сразу не каждый определит, девочка это, мальчик или что-то другое», — заявил мужчина.

До этого в соцсетях появился видеоролик, на котором переодетые в платья насмехались над батюшкой и прихожанами в Москве.

Заместитель главы отдела Русской православной церкви (РПЦ) по взаимоотношениям со СМИ Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что инцидент в Сретенском монастыре содержит признаки правонарушения, поскольку эти личности помешали богослужению.

ЖЗЛ
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