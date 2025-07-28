Угрозу военного обострения между Южной Кореей и КНДР оценили

Политолог Губин: Слова КНДР о точке невозврата не связаны с военным обострением

Слова сестры главы КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, о точке невозврата в отношениях с Южной Кореей не стоит связывать с угрозой военного обострения, считает политолог, доцент Дальневосточного федерального университета Андрей Губин. Высказывание политика он разъяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Ким Ё Чжон заявила, что отношения между Северной и Южной Кореей прошли точку невозврата. «Какие бы политики ни приходили к власти в Южной Корее, какие бы предложения ни выдвигались — это нам неинтересно. Нам не о чем разговаривать с Сеулом», — подчеркнула она.

Прежде всего политик имела в виду действия предыдущей южнокорейской администрации при президенте Юн Сок Ёле, который сейчас отстранен. По словам Губина, политик фактически стал инициатором эскалации с КНДР, предпринимал шаги по уничтожению всех институтов всех организаций ответственных за межкорейское сотрудничество, позволял себе высказывания агрессивного характера в адрес Северной Кореи, предпринимал шаги в военной сфере, в том числе по проведению учений, развертыванию ракетного оружия.

Северная Корея, конечно, пыталась каким-то образом на это отвечать: тоже предупреждать и тоже осуществлять некоторые пуски, и говорить о сдерживании, о готовности нанести ответ, но в конце концов понятно, что терпение лопнуло, и отношения пошли по наклонной и действительно находились определенное время назад, до, наверное, начала этого года, в худшей точке за последние лет 20 Андрей Губин политолог

«Новый южнокорейский президент Ли Чжэ Мён является выходцем из прогрессивной партии, которую в свое время представлял президент Мун Чжэ Ин. Мун Чжэ Ин, напомню, и встречался с Ким Чен Ыном, и приглашал северокорейского лидера на юг, было некое сближение межкорейских связей. Пока южнокорейская администрация не сказать, чтобы благостно, но очень нейтрально и сдержанно высказывается о соседях», — поделился эксперт.

Из-за сложившейся ситуации сегодня практически невозможно достичь какого-то резкого сближения и потепления между странами, убежден политолог.

«Нельзя так просто снова начать дружить, и, я думаю, что Ким Ё Чжон имела в виду именно это: что очень много испорчено, многое разрушено и нельзя же обратно завернуть те ракеты и оружие, которое юг уже купил и разработал, и программу учений с американцами в том числе. То есть улучшение межкорейских отношений потребует долгой кропотливой работы», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи допускают приглашение Ким Чен Ына на предстоящий саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле.

