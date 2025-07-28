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03:52, 28 июля 2025Путешествия

Пассажирский самолет приземлился в Махачкале после сигнала бедствия

Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия и приземлился в Махачкале
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский пассажирский самолет Embraer 190, летевший из Ижевска в Махачкалу, подал сигнал бедствия, пролетая над Каспийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиационные службы.

После подачи сигнала воздушное судно было замечено над полуостровом Бузачи в Казахстане. Оно направлялось в сторону Актау. Однако позднее стало известно, что самолет сел в Махачкале.

«Самолет приземлился в Махачкале в 00:45 мск», — сообщили в авиаслужбах.

Ранее в Амурской области пропал самолет Ан-24. Позднее были обнаружены его обломки.

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