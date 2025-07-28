Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:52, 28 июля 2025Путешествия

Подорванный в России путепровод восстановили в рекордные сроки

РЖД: Путепровод в Курской области восстановили в рекордные сроки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал Телеграмма РЖД

Подорванный в Курской области путепровод на участке Остапово — Михайловский Рудник восстановили в рекордные сроки. Об этом сообщает РЖД.

Уточняется, что работы велись с 30 июня в круглосуточном режиме. Строительством занимались более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.

«Длина нового путепровода 36 метров, он состоит из трех пролетных строений общим весом 250 тонн. Их устанавливали с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн», — рассказали в РЖД.

Путепровод был разрушен во время диверсии 1 июня 2025 года. Тогда машинист локомотива получил травму ноги.

Ранее стало известно о задержке поездов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российский регион. Из-за нанесенных дронами повреждений на станции Лихая в Ростовской области следовали с задержками 132 поезда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия атаковала аэродром под Черниговом. Ударом «Искандера» уничтожен один из двух вертолетов США Black Hawk

    Власти Афганистана ответили на сообщения о гимне с «черепами русских»

    ВСУ атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара

    Беспилотник ВСУ ударил по машине в российском городе

    Россияне пристрастились к опасным сделкам с жильем

    В США назвали причину нового ультиматума Трампа России

    На Украине сделали неожиданное заявление о песнях на русском

    В Британии прокомментировали ультиматум Трампа в адрес России

    Фитнес-эксперт объяснила позитивное влияние бокса на карьеру

    В Германии оценили ультиматум Трампа России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости