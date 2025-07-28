Подорванный в России путепровод восстановили в рекордные сроки

РЖД: Путепровод в Курской области восстановили в рекордные сроки

Подорванный в Курской области путепровод на участке Остапово — Михайловский Рудник восстановили в рекордные сроки. Об этом сообщает РЖД.

Уточняется, что работы велись с 30 июня в круглосуточном режиме. Строительством занимались более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.

«Длина нового путепровода 36 метров, он состоит из трех пролетных строений общим весом 250 тонн. Их устанавливали с помощью кранов грузоподъемностью 200 тонн», — рассказали в РЖД.

Путепровод был разрушен во время диверсии 1 июня 2025 года. Тогда машинист локомотива получил травму ноги.

Ранее стало известно о задержке поездов из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российский регион. Из-за нанесенных дронами повреждений на станции Лихая в Ростовской области следовали с задержками 132 поезда.