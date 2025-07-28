Появилась информация о судьбе станцевавших лезгинку на российской дороге автомобилистах

Станцевавших лезгинку на дороге в Екатеринбурге поместили в спецприемник

Жениха и его друзей, которые станцевали лезгинку на дороге в Екатеринбурге и тем самым перекрыли движение, поместили в спецприемник. Такая информация о судьбе автомобилистов появилась в Telegram-канале Ural Mash.

По сведениям российского издания, мужчины вышли из кортежа на перекрестке Машинной улицы и улицы Ткачей. Жених и его товарищи начали двигаться под кавказские ритмы и гудки водителей. Затем они запрыгнули в машины и разъехались.

Видео с их проделками попало к полицейским.

Жених и двое его друзей получили по 13 суток ареста. Еще двое — по девять. Один участник флешмоба отделался штрафом в 19 тысяч рублей из-за проблем со здоровьем.

О происшествии на российской трассе стало известно 26 июля. Затеявший танцы тогда был уверен, что не будет наказан. По мнению водителя, своими действиями приятели ничего не нарушили.