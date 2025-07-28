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19:36, 28 июля 2025Бывший СССР

Правительство Украины предложило освободить от штрафов знахарей

Правительство Украины предложило освободить от штрафов знахарей и целителей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Unsplash

Правительство Украины предложило освободить от штрафов за нарушение требований по оказанию медицинской помощи знахарей и народных целителей. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«В законопроекте, поданном правительством в Раду, предлагается "отменить административную ответственность за нарушение установленных законодательством требований по занятию народной медициной (целительством)"», — говорится в сообщении канала.

В начале июля на Украине также предложили вернуть срочную службу. С такой инициативой выступил Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что политсила не поддержит предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект, возвращающий полномочия Национальному антикоррупционному бюро страны (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). До этого президент подписал закон, фактически лишивший ведомства независимости.

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