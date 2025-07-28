Прекращены полномочия председателя Верховного суда России

Высшая квалификационная коллегия судей России прекратила полномочия председателя Верховного суда страны Ирины Подносовой. Об этом сообщается на сайте коллегии.
По закону «О статусе судей» на вакантную должность будет объявлен поиск кандидатов с высшим юридическим образованием, внушительным стажем и в возрасте не моложе 35 лет, без судимостей и вида на жительство в других странах. Обладателям ученой степени или звания «Заслуженный юрист РФ» не потребуется сдавать квалификационный экзамен на должность судьи.
ВККС рекомендует кандидата президенту России, после чего он проходит проверку в президентской комиссии по кадрам. В случае положительной характеристики кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
72-летнюю Ирину Подносову похоронили в Ленинградской области. Она была первой в истории России женщиной на посту главы высшей судебной инстанции, став преемницей бессменного на протяжении многих лет руководителя ВС Вячеслава Лебедева. В судебной системе Подносова считалась влиятельным человеком.