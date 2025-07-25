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17:15, 25 июля 2025Силовые структуры

Стало известно место похорон председателя Верховного суда

Председателя Верховного суда России Ирину Подносову похоронили в Ленобласти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Председателя Верховного суда России Ирину Подносову похоронили в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС.

Похороны состоялись в городе Луге. В административном центре Лужского муниципального района Подносова проработала судьей и председателем городского суда более 20 лет.

Президент России Владимир Путин приехал в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на церемонию прощания.

Подносова была первой в истории России женщиной на посту главы высшей судебной инстанции, став преемницей бессменного на протяжении многих лет руководителя ВС Вячеслава Лебедева. В судебной системе Подносова считалась влиятельным человеком.

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