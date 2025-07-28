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18:08, 28 июля 2025Наука и техника

Эксклюзивные игры PlayStation потеряют уникальный статус

Windows Central: Игры PlayStation будут выходить на ПК, Xbox и Nintendo Switch
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Sony намерена выпускать свои игры сразу на нескольких платформах. Об этом сообщает издание Windows Central.

Журналисты сделали такой вывод на основе опубликованной Sony вакансии специалистов по выпуску мультиплатформенных игр. В ее описании говорится, что сотрудники будут взаимодействовать с магазинами Steam и Epic Games Store, платформами Xbox, Nintendo Switch, а также персональными компьютерами (ПК). Ранее Sony уже выпускала несколько бывших эксклюзивными игр для пользователей ПК.

По словам авторов медиа, это, очевидно, означает, что Sony будет готовить свои игры не только для PlayStation, но и для других платформ и сервисов. При этом ранее компания представляла тайтлы эксклюзивно для своей консоли PlayStation — скорее всего, актуальные и будущие игры потеряют такой статус.

Специалисты Windows Central объяснили, что японская корпорация стремится привлечь внимание геймеров к своим продуктам. По их мнению, ради увеличения прибыли Sony готова снизить ценность приставки PlayStation, лишь бы игры партнерских студий продавались на всех платформах.

«Привлечь внимание потребителя сейчас сложнее, чем когда-либо. Быть везде и во всем одновременно — это лучший, а возможно, и единственный шанс остаться наяву», — подытожили журналисты издания.

В конце июля в обновлении PlayStation 5 заметили новый режим энергосбережения и сниженной мощности. В Sony заявили, что таким образом стараются снизить объемы вредных выбросов в атмосферу.

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