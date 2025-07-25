Мощность PlayStation снизили ради экологии

В PlayStation 5 добавили новый режим энергосбережения и сниженной мощности

Корпорация Sony предложила геймерам снизить мощность консолей PlayStation ради экологии. На это обратило внимание издание Polygon.

Новую функцию «Энергосбережение» начали тестировать в бета-версии обновления PlayStation 5. При ее активации производительность приставки снижается вместе с энергопотреблением. Бета-версия стала доступна избранным владельцам PS5, которых Sony пригласила присоединиться к программе по электронной почте.

В Sony отметили, что эта опция стала частью инициативы «Дорога к нулю», запущенной ради достижения нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2040 году. «Мы постоянно ищем способы внести свой вклад в достижение этих целей с помощью наших продуктов и услуг», — подчеркнул вице-президент по управлению продуктами в Sony Interactive Entertainment Шузо Кикучи.

Специалисты Polygon заявили, что Sony опубликовала крайне расплывчатое описание режима «Энергосбережение». Так, неизвестно, как сильно будет снижена мощность приставки при его активации и какие функции PlayStation будут доступны пользователю. Однако в Sony подчеркнули, что при снижении энергопотребления часть функций консоли будет недоступна.

Также в обновлении добавили возможность подключать геймпад DualSense к нескольким консолям, компьютерам или смартфонам одновременно.

В июле журналисты издания Notebookcheck отметили, что корпорация Sony намекнула на сроки выхода новой консоли PlayStation. Судя по всему, приставка PS6 появится не раньше 2027 года.