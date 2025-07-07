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06:30, 7 июля 2025Наука и техника

Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

Notebookcheck: PlayStation 6 выйдет не раньше 2027 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

В корпорации Sony намекнули на сроки выхода новой консоли PlayStation. Об этом сообщает издание Notebookcheck.

Журналисты сослались на интервью генерального архитектора PlayStation Марка Церни, который тот дал изданию Tom's Guide. В нем руководитель разработки консолей PS заметил, что аппаратное обеспечение сейчас не является приоритетом компании. По словам Церни, фирма концентрируется на том, чтобы поддерживать текущие консоли и выпускать для них игры.

Также Марк Церни заметил, что масштабное обновление PS5 Pro, которое принесет функцию масштабирования AMD FSR 4, появится в 2026 году. По его словам, фирма постепенно добавляет новые функции в актуальные приставки, чтобы постепенно подготовиться к переходу. Специалисты Notebookcheck предположили, что топ-менеджер Sony косвенно раскрыл сроки выхода PlayStation 6 — судя по всему, приставка появится не раньше 2027 года.

«Комментарий Церни подразумевает, что Sony не спешит выпускать консоль нового поколения, и она появится не раньше 2027 года. Но, может быть, даже позже», — заявили авторы медиа.

Актуальная консоль PS5 вышла в 2020 году. Релиз PlayStation 4 состоялся в 2013 году.

В конце июня глава Sony Interactive Entertainment Хидеаки Нишино подтвердил факт разработки PlayStation 6. По его словам, компания уже несколько лет занимается созданием новой консоли.

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